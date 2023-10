275 ragazzi hanno conseguito nell’ultimo periodo certificazioni di lingua inglese, francese e spagnolo. Un risultato ottenuto grazie ad un progetto del Liceo “Carlo Troya” di Andria. Ieri pomeriggio la cerimonia di consegna degli attestati cosiddetti “Cambridge” all’interno della Biblioteca Comunale “Ceci”. Risultati soddisfacenti per gli studenti che hanno conseguito certificazioni di livello B2 e C1. Una possibilità formativa per i ragazzi che hanno potuto svolgere corsi di preparazione all’esame presso lo stesso liceo divenuto centro di preparazione Cambridge e premiato lo scorso aprile dall’Ambasciata Britannica a Roma come miglior istituto in Italia per la preparazione degli studenti alle certificazioni di lingua inglese.

Un tassello importante nel percorso formativo dei ragazzi, un “bonus” da poter spendere nel mondo universitario e lavorativo.

