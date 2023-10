Sensibilizzare le nuove generazioni sulla problematica dell’amore malato, causato da relazioni patologiche basate sulla dipendenza affettiva: questo lo scopo che si prefigge “L’Amore Conta”, cortometraggio diretto da Mauro Dalsogno, che vede nel cast Mingo De Pasquale e i giovani attori Manuel Lotito e Celeste Tucci.

La pellicola, espressamente voluta dalla Presidentessa del Rotary Club Andria Castelli Svevi Lilla Bruno e patrocinata dal Distretto 2120, nella persona del Governatore Distrettuale Vincenzo Sassanelli, si rivolge ai giovani e giovanissimi, che dati alla mano, vivono in maniera sempre più tossica e deviante l’amore. I risultati di uno studio indicano che un numero significativo di giovani non considera gesti violenti come motivo sufficiente per terminare una relazione, rendendo la questione ancora più urgente. Inoltre, la violenza psicologica è diffusa, con giovani che cambiano se stessi per accontentare il partner, riducono il contatto con gli amici a causa dell’irritazione del partner e subiscono una diminuzione dell’autostima a causa delle relazioni.

Il cortometraggio “L’Amore Conta”, dunque, mira a educare i giovani su questi problemi, offrendo informazioni utili per superare la dipendenza affettiva e le dinamiche disfunzionali nelle relazioni. In questo modo, il progetto soddisferà i bisogni della comunità fornendo consapevolezza e risorse per affrontare queste sfide complesse legate all’amore malato.

Soddisfatto il protagonista del corto, l’attore Mingo De Pasquale: «Sono molto contento di aver partecipato a questo cortometraggio. Mi ha da subito colpito lo script ideato da Mauro Dalsogno e ho amato immediatamente il mio ruolo, quello di uno psicologo. Il prodotto finale, che verrà presentato tra qualche giorno, è di altissima qualità, infatti, oltre a girare per le scuole con lo scopo precipuo di sensibilizzare la comunità scolastica e girare nei Rotary d’Italia, sarà presentato a vari festival, perché siamo convinti di aver confezionato un prodotto di altissimo livello. Questo grazie non solo alla bravura di Mauro, ma anche alla bellissima interpretazione dei due giovani attori Manuel Lotito e Celeste Tucci, che hanno reso credibile la vicenda. Consiglierei la visione di questo corto, non solo ai ragazzi, ma alle famiglie, perché può essere davvero educativo e d’esempio in maniera trasversale».