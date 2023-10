Il Cammino sinodale della Chiesa italiana, iniziato due anni fa sotto l’impulso di papa Francesco, prosegue ed è entrato nella “fase sapienziale”. Infatti in questo anno la Chiesa italiana pone in primo piano la dimensione del discernimento, per guardare in profondità a quanto di prioritario sta emergendo nell’ascolto e aprirsi all’esigenza di compiere scelte concrete.

«Anche la nostra Chiesa diocesana -evidenzia don Mimmo Basile Vicario Generale della Diocesi di Andria- si inserisce in tale percorso, a partire dalla recente Lettera pastorale del Vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi, che ha al cuore della sua articolata riflessione il brano evangelico dei discepoli di Emmaus. Per entrare nel vivo di questa fase del cammino, è proposto un incontro aperto a tutti e, in particolare, ai referenti laici del cammino sinodale, religiose e religiosi, membri dei consigli pastorali parrocchiali e diocesano e presbiteri».

L’incontro si svolgerà ad Andria lunedì 23 ottobre 2023, alle ore 19:30, presso l’auditorium della Parrocchia “Madonna della Grazia”. Interverrà don Francesco Zaccaria, docente di teologia pastorale presso la Facoltà Teologica Pugliese e membro del Comitato nazionale del Cammino sinodale.

«L’incontro è un’introduzione -conclude il Vicario Generale- a cui seguiranno, nei prossimi mesi, altri momenti di confronto e formazione, una “piccola scuola di sinodalità” utile a riconoscere il senso autentico del camminare insieme come credenti chiamati all’annuncio del Vangelo nella storia e nel mondo».