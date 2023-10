Previsti aggiornamenti sulla viabilità cittadina, in via Vaccina. Da domani e fino al 10 novembre via Padre Nicola Vaccina rimarrà chiusa al traffico per tutte le auto provenienti da via Milite Ignoto, che dunque avranno l’obbligo di svolta a sinistra una volta giunte all’altezza di via Martiri di Cefalonia.

Su via Vaccina si potrà accedere, da piazza Bersaglieri a beneficio soprattutto di residenti, gestori di attività e loro clienti. La chiusura si rende necessaria per la posa del tronco fognario dell’Acquedotto, dunque per un’opera quantomai necessaria.

«Si ringraziano i cittadini- 0dichiara l’Ass. Colasuonno – per la pazienza e la comprensione fondamentali per accompagnare la città nella sua trasformazione».