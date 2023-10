La Fidelis Andria è pronta a sistemare il portale d’ingresso monumentale dello Stadio “Degli Ulivi” con risorse proprie donate dal Presidente Giuseppe Di Benedetto. Il problema, al momento, sembra esser la mancanza, da parte degli uffici comunali, di una progettualità già pronta per consentire di rimettere al suo posto la lastra di pietra da circa 400 chili che si è staccata a maggio del 2021. A dirlo sono stati il Presidente Giuseppe Di Benedetto e l’amministratore unico della Fidelis Pietro Lamorte nel corso della prima conferenza stampa societaria tenutasi ieri pomeriggio a poco più di due mesi dall’insediamento della nuova proprietà alla guida della società biancazzurra.

Un problema che si trascina ormai da tempo e su cui c’è la volontà di intervenire da parte della Fidelis che utilizza lo stadio comunale costruito nel 1939 e che ormai da molti anni avrebbe necessità di interventi di sistemazione. Oltre all’ingresso monumentale da sistemare e sottoposto assieme a tutto il muro di cinta alla tutela della Soprintendenza per i beni culturali, ci sarebbe da intervenire sui cosiddetti distinti ormai chiusi da molti anni a causa di un pericolo crollo. Gli interventi sullo stadio, come per la rimozione delle reti che impediscono una buona visibilità nelle curve ed altre sistemazioni, potrebbero comunque avvenire non prima del termine di questo campionato per non creare problemi al naturale svolgimento del torneo da parte della prima squadra. Ma la volontà di intervenire direttamente da parte della società resta immutata.