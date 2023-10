«Sentiamo l’esigenza di parlare collettivamente di quanto sta accadendo in questi giorni in quel lembo di terra definita santa che non riesce a trovare pace». CiòMaFè e CapitalSud invitano chiunque voglia fare i conti «con una realtà diversa da quella raccontata dalla maggior parte dei canali di informazione ufficiali, ad esserci e partecipare attivamente al talk “PARLIAMO DI”».

Saranno presenti:

– Silvia Moresi: Co-fondatrice e redattrice della rivista Arabpop. Arabista e traduttrice, insegna Mediazione della Lingua Araba, e Cultura e Letteratura Araba Contemporanea. – Balsam Asfur: Studente di medicina, attore, palestinese. – Andrea Colasuonno: giornalista, laureato in filosofia, ha vissuto in Palestina per un progetto di servizio civile, e in Belgio dove ha insegnato grazie a un progetto dell’Unione Europea.

– Valeria Lomonte: laureata in lingue per la comunicazione e la cooperazione internazionale, master in cooperazione e sviluppo.