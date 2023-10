Il 19 ottobre la Giunta comunale di Andria si svolgerà a Montegrosso. E’ la prima tappa della Giunta in Quartiere, un appuntamento periodico che punta a valorizzare il lavoro amministrativo in giro per la città. Sempre la borgata andriese sarà protagonista di un’altra iniziativa in questo caso di coinvolgimento delle scuole verso quella che può essere considerata la vera porta del parco nazionale dell’Alta Murgia. Infine, poi, sarà l’ex macello di via Canosa ad ospitare un Laboratorio Urbano. Tre progetti di cittadinanza attiva presentati questa mattina a Palazzo di Città alla presenza del Sindaco Giovanna Bruno.

Progetti che si integrano alla perfezione con l’iniziativa Cultural Rural Edition in partenza sempre nel Borgo di Montegrosso dal 21 al 23 ottobre con obiettivo valorizzare e conoscere attività e tradizioni agricole oltre che uno scambio culturale ed economico tra addetti ai lavori e cittadinanza.

La prima edizione delle tre già previste per i prossimi anni. Tre giorni per discutere, formarsi e progettare attraverso incontri, talk, dibattiti e workshop tematici ma anche degustazioni e masterclass sino alla importante area food allestita per l’occasione.

Il servizio completo su News24.City.