Il Comune di Andria ha aderito alla Giornata sulla consapevolezza del lutto perinatale ed infantile e si è impegnato ad illuminare la sera del 15 ottobre 2023, a partire dalle ore 19.00, il prospetto dell’Ufficio I.A.T., situato in Piazza Vittorio Emanuele II con faretti di color ROSA e AZZURRO. “Rosa e Azzurro” sono i colori utilizzati in 50 Nazioni di tutto il mondo per celebrare questo importante appuntamento.

Tutte le luci degli enti partecipanti all’iniziativa si accenderanno in sincrono alle ore 19.00 dando vita alla cosiddetta “Onda di Luce”, per affiancare simbolicamente tutti i cittadini e le cittadine che stanno affrontando un lutto perinatale e per abbracciare virtualmente tutte le madri, i padri e le famiglie che hanno perso un bambino atteso.

“In questa giornata migliaia di iniziative in tutto il mondo tengono alta l’attenzione su aborto, morte perinatale e infantile e mette le famiglie al centro di un abbraccio globale” – scrive l’Assessora Viviana Di Leo – “Un abbraccio luminoso che possa illuminare anche un tema del quale si parla poco, ma che colpisce tanti e tante. Nel nostro paese la perdita tocca 1 donna su 6; soltanto il 20% riceve un’assistenza rispettosa e un sostegno adeguato per il lutto, le altre, no. Parlarne, sensibilizzare, informare è il modo per creare più consapevolezza e dalla consapevolezza immaginare ed attuare soluzioni per supportare le famiglie.”

L’iniziativa oggetto di patrocinio del Comune di Andria ed in collaborazione con l’Assessorato al Futuro è stata promossa a livello nazionale dall’Associazione “Ciao Lapo ETS” che si occupa di fornire informazioni e supporto alle famiglie colpite da questa dolorosa perdita.