Proseguono gli appuntamenti promossi dagli psicologi pugliesi nell’ambito del Mese del benessere psicologico, in programma per tutto il mese di ottobre. Questo l’appuntamento in calendario domani, sabato 14 ottobre, alle 17:30.

Ad Andria, allo sportello d’ascolto diocesano in via S. Sebastiano 1, la psicologa Alessia Verde organizza un incontro gratuito aperto a persone con maggiore età, al fine di approfondire e condividere in gruppo attività e riflessioni sulla “relazione con l’altro”. In una società che lotta per farsi riconoscere, ascoltare ed essere e che fatica a trovare uno spazio libero in cui poter riflettere e condividere senza giudizio, il diritto all’ascolto è qualcosa da garantire non solo all’altro, ma anche a sé stessi.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] – 3203625001

L’intero programma degli appuntamenti è disponibile sul sito www.mesedelbenesserepsicologico.it