Altro appuntamento domani 13 ottobre, alle ore 11.00, al Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria, , per il la presentazione dei contenuti dei due corsi di alta specializzazione per il biennio 2023-2025, varati dall’Its Academy “Puglia Marketing&Design” (PU.MA.). Dopo la presentazione al Museo Diocesano avvenuta nei giorni scorsi, domani toccherà agli studenti del Liceo Nuzzi conoscere i dettagli dei due corsi Its previsti, quello di “Assistant Store Manager” particolarmente adatto alla Grande Distribuzione Organizzata e quello di “E-Commerce e sales manager”, utile per maturare una competenza professionale nel commercio elettronico e nelle tecniche di vendita innovative per l’omnicanalità distributiva. Agli studenti delle classi interessate verranno illustrati gli obiettivi, i vantaggi e i tempi di realizzazione di questi corsi che hanno al loro attivo, alla loro conclusione, possibilità occupazionali elevatissime. La partecipazione ai corsi degli Its è infatti “premiata” da un indice di occupabilità che supera il 90%.

I corsi verranno illustrati dal prof. Savino Santovito, docente del Dipartimento di Economia e Finanza all’università di Bari, Presidente della Fondazione Its “PU.MA.”, costituita a marzo scorso nella sala consiliare del Comune di Andria.

L’Its Academy PU.MA. – costituito da 32 soggetti tra istituzioni pubbliche, istituti scolastici superiori, organizzazioni e altri ITS – si è collocato in prima posizione tra i 10 raggruppamenti che, nei mesi scorsi, si erano candidati, da tutta la Puglia, per ottenere il riconoscimento regionale. Ora l’Its Academy Pu.Ma. fa parte dei 10 Its ufficiali su cui può contare tutta la regione.