Convocate le Associazioni cittadine ai fini dell’avvio della costituzione delle Consulte Comunali, come previsto Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 19/10/1998 così come modificata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15/02/2022.

Il calendario predisposto prevede n. 4 sedute con i rappresentanti delle Associazioni iscritte nelle 4 sezioni, di cui è composto l’Albo delle Associazioni cittadine, tutti convocati presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città per la designazione dei 7 rappresentati di rispettiva competenza.

I 7 rappresentanti, interni alle Associazioni, faranno poi parte della rispettiva Consulta, insieme ai 2 nominati dal Consiglio Comunale.

“Ogni Associazione – si legge all’art. 5 del Regolamento per il funzionamento delle Consulte Comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.02.2022, (consultabile sul sito Istituzionale www.comune.andria.bt.it alla voce “Regolamenti” – “ Regolamento per il funzionamento delle Consulte Comunali”) – può esprimere tramite il suo rappresentante un solo voto. Ogni rappresentante/componente eletto può far parte di una sola Consulta, in modo da favorire la maggior partecipazione possibile e, se eletto

in più Consulte, deve scegliere quella di cui far parte. I componenti designati per la Consulta sono eletti in un’unica votazione, a maggioranza semplice, con voto segreto. Tutti i predetti membri, individuati nel rispetto del criterio delle pari opportunità sancito dagli art. 5 e 13 dello Statuto, devono possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, ma non possono essere prescelti fra coloro che ricoprono cariche pubbliche politiche e/o amministrative”.

Questo il calendario delle convocazioni:

• giorno 17 ottobre 2023 alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città sono

convocati tutti i Presidenti delle Associazioni iscritte nella Sezione 1 Sociale: “delle famiglie, della gioventù, della terza età e dei disabili, delle categorie protette, delle problematiche socio- sanitarie e delle pari opportunità”;

• giorno 18 ottobre 2023 alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città sono

convocati tutti i Presidenti delle Associazioni iscritte nella Sezione 2 Culturale: “della scuola,

della cultura, del tempo libero e sport”;

• giorno 18 ottobre 2023 alle ore 16.30 presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città sono

convocati tutti i Presidenti delle Associazioni iscritte nella Sezione 3 Economica: “delle attività produttive, delle professioni, arti e mestieri e dei consumatori utenti”;

• giorno 17 ottobre 2023 alle ore 16.30 presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città sono convocati tutti i Presidenti delle Associazioni iscritte nella Sezione 4 Ambiente e Urbanistica: “della tutela ambientale, urbanistica e delle case”.