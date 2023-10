La scuola non può essere sotto casa si è detto più volte in queste settimane a proposito di dimensionamento scolastico ad Andria. E’ una verità sacrosanta ma quando la scuola non è sotto casa dovrebbe mettersi in moto un sistema di accompagnamento ed ausilio per le famiglie che in città al momento non c’è. E’ il grande problema che si sta verificando nella borgata di Montegrosso così come in diverse altre zone periferiche della città nel vasto territorio rurale ma abitato ad Andria. Non è ancora stato avviato, infatti, il servizio di trasporto scolastico ad esattamente un mese dall’inizio delle attività. Un servizio che, appena avviato, sarà comunque a pagamento per tutta l’utenza date le difficoltà economiche dell’ente. Un problema che si riverbera su molteplici aspetti della vita dei piccoli studenti. Tante assenze, difficoltà di organizzazione familiare soprattutto se i genitori lavorano, levatacce ogni mattina ed una socialità che, inevitabilmente, è ridotta ai minimi termini.

La protesta è più in generale dei residenti della borgata e tocca diversi aspetti molti dei quali legati proprio al trasporto pubblico locale. Diminuite anche le corse dei mezzi pubblici dalla borgata per Andria, orari molto difficili da rispettare e Montegrosso che nonostante gli impegni presi resta sempre più isolata dal contesto cittadino.

A precisa domanda dall’amministrazione comunale spiegano che la gara d’appalto è già in essere. In particolare l’Assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno ha voluto ricordare come le difficoltà riscontrate siano di tipo organizzativo a causa delle esigue risorse di personale per far partire il servizio. Comunque la procedura sarebbe agli sgoccioli, contrariamente a quanto riferito ai residenti della borgata, e già nella prossima settimana potrebbero esserci delle importanti novità. Speriamo, soprattutto per far si che Montegrosso come tutte le borgate e le periferie andriesi abbiano pari opportunità e non si assista ad un ulteriore impoverimento di residenti ed importanza di quella che è la porta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Il servizio di News24.City.