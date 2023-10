Sedici autovetture rubate sono state ritrovate dalla Polizia negli ultimi giorni durante un servizio esteso di controllo del territorio. Molte di queste ancora marcianti e prive di danni. E’ il caso dell’ultima in ordine di tempo una Ford C-Max con ancora le luci di posizione accese, rinvenuta in stato di abbandono ad Andria in contrada Capitolo ed immediatamente restituita al proprietario.

Prosegue il focus della Questura BAT sui furti d’autovettura con un cerchio che si stringe sempre più attorno ai malviventi che continuano ad imperversare sul territorio. Non solo auto ritrovate, in realtà, ma anche massima attenzione sulle strade per provare a prevenire come accaduto sulla tangenziale di Andria dove due agenti in una volante hanno fermato un autocarro con targa straniera. Il mezzo è risultato occupato da tre uomini di nazionalità straniera. All’interno del vano per il trasporto, c’erano numerosi pezzi meccanici di ricambio usati ed in particolare 11 blocchi motore meccanici e 45 cambi meccanici.

I tre soggetti, interrogati sulla provenienza e destinazione dei pezzi trasportati non hanno saputo fornire spiegazioni utili. Nessun documento a supporto dell’attività di trasporto. E’ scattata così la denuncia a piede libero per il conducente con l’accusa di ricettazione, mentre l’autocarro ed i pezzi meccanici sono stati sottoposti a sequestro penale, in attesa di accertamenti tecnici per risalire alla provenienza.