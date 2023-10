L’Italia vincente il titolo della convention di Fratelli d’Italia ad Andria a distanza di un anno dall’insediamento del Governo guidato da Giorgia Meloni. A raccontare cosa si è fatto e cosa si vuole fare davanti ad una platea che ha raccolto amministratori e simpatizzanti da tutta la BAT, è stato in primis il Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto partendo dai dati economici per arrivare alla questione migranti.

Altro tema particolarmente caldo non poteva che essere quello del PNRR su cui il Governo continua a lavorare assieme all’Europa.

Alla convention andriese presenti anche i rappresentanti del territorio a partire dal capogruppo in regione di Fratelli d’Italia Francesco Ventola oltre alla deputata l’On. Mariangela Matera che ha rimarcato la sua emozione nel poter raccontare quanto fatto durante il primo anno di Governo Meloni. Ospite anche il sottosegretario alla salute, l’On. Marcello Gemmato, che ha rimarcato come la Puglia sia particolarmente indietro con il taglio delle liste d’attesa in Sanità.

Si è parlato, inevitabilmente, anche di amministrative che rappresenteranno un test importante anche in Puglia visto il voto a Foggia e Bari.

Il servizio completo su News24.City.