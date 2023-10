Finisce senza vincitori la sfida tra Martina e Fidelis Andria al “Tursi”. E’ 0 a 0 in Valle d’Itria con gli uomini di Farina, espulso nel finale di primo tempo, ad uscire indenni da una delle trasferte forse più complicate della stagione. E’ lo stesso risultato della gara di Coppa Italia con uno sviluppo simile anche durante il match. Si gioca davanti ad una bella cornice di pubblico con oltre 600 andriesi sugli spalti. Sciaudone subito in campo da titolare per la Fidelis nel 4-3-3 con Sasanelli, Scaringella e Strambelli in avanti. Stesso modulo dall’altro lato per Pizzulli con Ievolella ad affiancare Maffei e Palermo in attacco. Pronti via e la Fidelis protesta dopo neanche 50″ per un presunto fallo su Sasanelli lanciato a rete da Giambuzzi in piena area di rigore. Tutto regolare per il direttore di gara apparso più volte in difficoltà nel match. Dopo 10 minuti è Sciaudone a servire in profondità per Scaringella che tutto solo davanti a Figliola si fa ipnotizzare e calcia sulla figura in uscita. Ganfornina dall’altro lato impegna Baietti in corner mentre Langone calcia debole per impensierire l’estremo difensore ospite. Silletti anticipa tutti nella sua area e la palla finisce in calcio d’angolo a Figliola battuto. Sugli sviluppi il colpo di testa di Scaringella che non trova lo specchio della porta per un soffio. Pollidori in sforbiciata la rimette al centro con Giambuzzi che anticipa tutti ma la sfera finisce sul fondo. Sasanelli si ritrova il pallone al limite e la calcia di prima intenzione, sfera bloccata da Figliola. Nel momento migliore degli ospiti, però, al 40′ viene espulso Farina dopo una segnalazione dell’assistente di gara e Langone poco dopo la calcia fuori da buona posizione.

Nella ripresa i ritmi sono decisamente più bassi anche se è il Martina a farsi preferire per possesso palla e ripartenze. Ed infatti Palermo, pronti via, calcia a botta sicura nel cuore dell’area di rigore ma Baietti è ancora bravissimo a negare il gol ai padroni di casa. Tanti cambi nelle due squadre, quello che non cambia è l’intesa tra Strambelli e Scaringella con l’attaccante a calciare debolmente tra le braccia di Figliola. Estremo difensore che al 18′ la stava combinando grossa sulla pressione di Scaringella: palla recuperata e Strambelli calcia nel cuore dell’area ma è decisiva la deviazione di Silletti in corner. Nel finale, poi, nuovo botta e risposta. Pericoloso il Martina con Ganfornina che libera tutto solo al tiro Mancini che supera Baietti in uscita ma la palla non inquadra lo specchio della porta. Dall’altro lato è Jefferson di testa ad impegnare Figliola a terra. Dopo 8 minuti di recupero finisce 0 a 0 al “Tursi” con il primo pareggio per gli uomini di Pizzulli in campionato e la prima gara senza reti per la squadra di Farina. Quarto pari nella storia su venti precedenti in campionato in Valle d’Itria.

Domenica sfida da altissima quota per la Fidelis che affronterà al “Degli Ulivi” la Team Altamura attualmente capolista solitaria.