Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, rinnova la sua base rappresentativa all’interno della sesta provincia. È stato nominato dal Presidente Nazionale Fabio Roscani, il nuovo Presidente facente funzione della Federazione della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Si tratta di Riccardo Alicino, studente universitario andriese. Alicino, ringraziando il pres. Roscani e il pres. regionale Andrea Piepoli per la fiducia, lancia le coordinate per la futura attività territoriale: «Riscoprire l’autenticità della militanza giovanile. Raccontare la bellezza di una militanza giovanile vissuta in libertà. Ricongiungersi, dunque, con la sua essenza, che combacia poi con la madre di tutte le sfide: riuscire a conquistare il medium, essere il medium per un territorio e la propria generazione. Riuscire ad affermarsi a tal punto da influenzare il dibattito generazionale. Intercettando i bisogni, le istanze, i sogni, le pulsioni della nostra gioventù.

Come? Riscoprendo le comunità, costruendone di nuove. Reggendosi sui valori eterni e mettendosi continuamente in gioco, anche dal punto di vista culturale. Esplorando tutti i percorsi, talvolta rompendo gli schemi. Tuffandosi nel mondo del sociale, per mezzo della metapolitica e le sue strutture parallele. E poi svelare il volto migliore della nostra generazione, raccontando la realtà che ci circonda nelle scuole, nelle piazze e nelle università. Qualcosa è stato fatto, molto ancora c’è da fare. Con rabbia e con amore. Cuore e sorriso. Senza perdere, mai, la poesia che a vent’anni ci deve appartenere».