E’ pubblicato sull’Albo pretorio l’Avviso pubblico di manifestazioni d’interesse da parte di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e co-gestione di attività ed interventi di cui al piano operativo della Regione Puglia relativo alla “rete di servizi di facilitazione digitale”.

La progettazione di massima, curata dal Servizio sociale professionale del Comune di Andria, ha consentito di accedere al finanziamento complessivo di 160.000,00 euro per attivare i n. 4 “punti di facilitazione digitale”, utile azione per aiutare i cittadini ad acquisire le minime competenze digitali ed informatiche per rapportarsi alla Pubblica Amministrazione.

Dal prossimo novembre saranno attivi 4 punti fissi per la facilitazione digitale:

Centro per le Famiglie/Biblioteca Comunale, in Piazza Sant’Agostino n.5;

Parrocchia San Riccardo, in Viale dei Comuni di Puglia;

Uffici Comunali – Servizio Tributi, in Via Bari n. 75;

Palazzo di Città – Comune di Andria, in Piazza Umberto I.

Presso i Punti di facilitazione digitale i cittadini potranno ottenere:

a) assistenza personalizzata individuale (cd. facilitazione), in presenza o da remoto, anche su prenotazione telefonica, on-line o a sportello; b) formazione individuale on-line, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, attraverso l’accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc e condivisi nel citato catalogo, usufruendo di un percorso personalizzato; c) formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi dedicati.

L’Assessore alla Persona, Dora Conversano, sottolinea l’importanza di tale iniziativa nel solco dell’affermazione dei diritti di cittadinanza, cioè il “mettere in atto ogni possibile azione informativa ed educativa per consentire ai cittadini di accedere ai servizi pubblici e attivarsi per trovare risposte ad alcune proprie necessità. In tal maniera i Servizi sociali abbandonano la logica meramente assistenzialistica per promuovere consapevolezza e opportunità”.

L’Assessore al Futuro, Viviana di Leo: «I dati ci dicono che un italiano su due non ha competenze digitali e resta escluso dai processi burocratici e dai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Un divario digitale che si traduce anche in divario sociale, quindi, e che crea condizioni di disparità tra i cittadini.

Un divario che è necessario colmare anche grazie a questa misura di finanziamento regionale sui “punti di facilitazione digitale” così da poter costruire una rete di supporto alla digitalizzazione ed ai servizi erogati telematicamente.

Ringrazio il settore dei Servizi Sociali e gli uffici per il lavoro portato avanti in fase di candidatura e che ha portato all’individuazione di 4 punti di facilitazione digitale localizzati in diverse zone della città e che saranno a disposizione dei cittadini a partire dal 31 Ottobre. Siamo certi che saranno utile strumento per sviluppare competenze o semplicemente per non sentirsi soli nell’approccio sempre più necessario con i processi digitali».

Per ogni ulteriore approfondimento è possibile visionare il seguente link:

https://www.regione.puglia.it/web/trasformazione-digitale/punti-di-facilitazione-digitale