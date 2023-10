Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Onda d’Urto – Uniti contro il cancro a margine dell’incontro tenuto con l’assessore all’Ambiente di Andria Savino Losappio:

«È stato un confronto libero e franco, quello che si è tenuto ieri sera con l’assessore all’ambiente del Comune di Andria, avv. Savino Losappio, nella nostra sede in via Romagnosi 102 ad Andria. Abbiamo fatto notare all’assessore come i lavori che riguardano il Profilo della salute vanno molto a rilento e che non è sufficiente scrivere ma bisogna anche battere i pugni sul tavolo. Il ritardo reiterato da parte di tutte le istituzioni coinvolte (tutte le forze dell’ordine, alcuni uffici comunali e ASL) nel fornirci i dati, così come da protocollo sottoscritto il 6/11/2019 con il commissario prefettizio dott. Tufariello e Onda d’urto, non è più accettabile.

L’assessore ci ha assicurato di voler fornire tutto il necessario a livello burocratico per far sì che degli incaricati della nostra associazione possano recuperare in breve tempo i dati e far redigere il Profilo della Salute al dott. Agostino di Ciaula. Altro tema affrontato è quello delle centraline che misurano le emissioni dell’aria e l’elettromagnetismo di proprietà del Comune. Si è giunti alla conclusione di rivedere gli accordi e che dovrà essere il Comune e i suoi uffici preposti a rimettere in funzione tali apparecchiature.

In conclusione sono state fatte domande che riguardano la discarica di San Nicola ed il problema annoso del percolato. Ebbene, la discarica è in fase di bonifica e la chiusura è prevista nel 2025.

Per quanto riguarda invece le attività di controllo sul territorio, soprattutto per quanto riguarda i pozzi artesiani, ci è stato riferito che a monte si stanno monitorando i pozzi relativi all’acquedotto pugliese, per controllare eventuali sversamenti di pesticidi o altre sostanze nocive per l’uomo.

Ringraziamo l’assessore per la disponibilità ad incontrarci e rispondere alle nostre domande.

Annunciamo la riprese a breve dei nostri incontri di informazione e sensibilizzazione per quanto riguarda la prevenzione primaria con focus puntato sul campo oncologico».