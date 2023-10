Ritorna dal 2 all’ 8 Ottobre 2023 la Festa dei lettori, giunta alla 19° edizione, tradizionale iniziativa dell’Associazione Presìdi del libro che rende omaggio alla lettura e ai lettori.

Gli incontri con gli autori, le letture pubbliche, i confronti e le numerose iniziative promosse dai Presìdi in tutt’Italia coinvolgono lettori di ogni età e vedono la partecipazione di scuole, biblioteche, librerie, associazioni e realtà che hanno a cuore la promozione e il valore della lettura. Il tema di quest’anno è “Nessun uomo è un’isola”, ispirato ad un verso di John Donne, concetto che implica la soggettività del singolo ma anche la sua estensione relazionale.

Immersi nell’epoca della comunicazione veloce e della socialità necessaria, sperimentiamo condizioni di grande solitudine e fragilità. I legami sono liquidi, si sono desertificati i luoghi della partecipazione e del confronto, tutto si consuma brevemente e se il desiderio di una umanità più autentica si affaccia, appare troppo ardua l’impresa di cominciare a segnarne il passo.

Sentirci parte dell’universo, condividere paure e obiettivi, fare fronte comune alle ingiustizie e alle difficoltà lenirebbe quel senso di straniamento e impotenza, che spesso si cela dietro la messa in scena di un io solido e performante, perché “nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto”.

Alla luce di queste riflessioni il Presìdio del Libro di Andria propone per la Festa dei Lettori una serie di attività, per bambini e adulti, in collaborazione con numerose realtà che si riconoscono nel Patto per la Lettura di Andria. Il sottotitolo scelto per l’edizione di quest’anno è Un arcipelago di storie che, idealmente, tiene insieme libri e storie, apparentemente diverse e lontane tra loro ma che, al contrario, trovano il loro comune denominatore nella comunità dei lettori e dei non lettori che si ritrovano attorno ai temi e alle riflessioni che da quegli stessi temi scaturiscono.

In un programma articolato spiccano ospiti come Emiliano Morreale, Premio Campiello Opera Prima 2023, che presenterà L’ultima innocenza un romanzo di attrici e attori, star e comparse, registi e produttori. Realmente esistiti, ma più incredibili di qualunque fantasia. Saranno presenti inoltre gli andriesi Mohamed Maalel con il suo esordio Baba, che racconta anche la sua infanzia trascorsa ad Andria con una storia sulla multiculturalità, l’identità e i legami, e Giovanni Bitetto con il suo secondo romanzo Sacro Niente. Anna Puricella, firma di Repubblica, racconterà il suo Monteruga, paese abbandonato del Salento, terra di vento e di miraggi. Ancora Paolo Farina che con il suo Cento (e uno) caffè con Dante ripercorre l’appuntamento quotidiano con i canti della Divina Commedia tenuto per due anni con i lettori di Odysseo. A Rui Costa è affidata la chiusura della rassegna in un incontro dedicato ai fumetti, a Tabucchi e al suo Pereira.

La Festa dei Lettori vede coinvolte nella sua realizzazione le seguenti realtà: Biblioteca Diocesana San Tommaso D’Aquino, Circolo dei Lettori di Andria, Collettivo Ka-Pow, Libreria Lapenna delle Storie, Libreria Giunti Al Punto, Circolo LaAV Andria, Museo Creattivo Laportablv con il patrocinio del Comune di Andria-Assessorato al Futuro.

Di seguito il programma completo:

2 ottobre

ore 17:00-19:00 – Museo Diocesano San Riccardo

A sbagliare le storie (?). Nonni a prova di lettura!

Per bambini 4-8 anni

3 ottobre

Ore 17:30 |Museo del Giocattolo

È l’ora delle storie: letture rosse, gialle, arancioni

Ore 19:30 – Museo Diocesano San Riccardo

Paolo Farina – Cento Caffè con Dante

4 ottobre

Ore 18:00 | Libreria Lapenna delle Storie

Percorso D’autunno – A cura di Giorgia Lapenna

Per bambini 18-36 mesi

Ore 19:30 – Museo Diocesano San Riccardo

Mohamed Maalel – Baba

5 ottobre

Ore 18:00 | Libreria Lapenna delle Storie

Percorso D’auturnno – A cura di Giorgia Lapenna

Per bambini 18-36 mesi

Ore 19:30 – Museo Diocesano San Riccardo

Anna Puricella – Monteruga

6 Ottobre

Ore 18:00 | Libreria Giunti al Punto

Perché abbiamo paura?

Pre bambini 6-10 anni

Ore18:00 | Libreria Lapenna delle Storie

Il dolce profumo d’auturnno

Per Bambini 4-7 anni

Ore 19:30 – Museo Diocesano San Riccardo

Emiliano Morreale – L’ultima innocenza

Premio Campiello Opera Prima

7 ottobre –

ore 19:00 – Museo Diocesano San Riccardo

Giovanni Bitetto – Sacro Niente

8 Ottobre

Ore 10:00 – 20:00 |Museo del Giocattolo

Apriti Museo – A cura de Laportablv

Ore 19:30 | Museo Diocesano San Riccardo

Rui Costa – Essere Pereira. Un viaggio dal romanzo al Fumetto

A cura del Collettivo Ka-Pow