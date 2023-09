Dal 2 ottobre 2023, anche nella BAT, si potrà partorire senza dolore. La Asl Bt ha infatti annunciato che nelle unità operative di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali di Andria, Barletta e Bisceglie – punti nascita della sesta provincia – parte ufficialmente la tecnica del parto in analgesia. Un metodo che ridurrà sensibilmente i dolori del travaglio.

Per arrivare a questo risultato, il personale medico della Asl Bt è stato adeguatamente formato.

«Scusate il ritardo», ha poi aggiunto il direttore sanitario Alessandro Scelzi. Il parto in analgesia, infatti, è previsto nell’ambito del Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Fondamentale il sacrificio del personale attuale della Asl nel coprire le assenze di coloro che si sono sottoposti alla formazione.

Al “Bonomo” di Andria si giungerà presto ad un servizio h24 del parto in analgesia. Intanto, con l’arrivo della tecnica indolore, l’obiettivo è non far allontanare le neo mamme in altre città pugliesi.

