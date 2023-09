La Fondazione ITS Academy Puglia Marketing & Design, presieduta dal prof. Savino Santovito, ad Andria alle ore 17.30 del 28 settembre p.v. presso il Museo Diocesano S. Riccardo in via De Anellis 46, presenta i nuovi percorsi per Assistant Store Manager e per E-commerce and sales manager, che rappresentano un’opportunità educativa e lavorativa straordinaria per professionisti nel campo della innovazione dei processi di vendita. Entrambi i corsi, interamente finanziati dalla Regione Puglia e dal MIUR, sono aperti a candidati di tutte le età e offrono una formazione professionalizzante di alta qualità in un ambiente accademico e aziendale di prestigio.

Questi percorsi biennali, a numero chiuso per garantire una formazione altamente personalizzata, forniranno ai partecipanti una base solida per intraprendere una carriera lavorativa di successo come Assistant Store Manager e come E-commerce and sales manager. Il biennio di attività di formazione-lavoro prevede 1000 ore di istruzione teorica, pratica e laboratoriale approfondita, accompagnate da 800 ore di stage presso le aziende selezionate, al fine di applicare le conoscenze in situazioni reali. Al termine del corso, si conseguirà il Diploma di Tecnico Superiore, equivalente al 5° livello EQF (European Qualifications Framework), che attesterà la preparazione innovativa e la competenza tecnologica nell’area vendite.

Un valore aggiunto di questi corsi è la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche e relative alla sicurezza sul lavoro durante il percorso formativo. Queste certificazioni arricchiranno il profilo professionale e aumenteranno le prospettive di carriera nel settore competitivo del retail.

E’ un’opportunità gratuita e aperta a tutti, senza restrizioni legate all’età, ma richiede un processo di selezione a causa del numero limitato di posti disponibili. ITS Academy PUMA è impegnata a fornire un’istruzione di alta qualità e a preparare esperti per le sfide del mondo professionale, un’opportunità unica per coloro che aspirano ad una carriera manageriale nell’area delle vendite.

Per ulteriori dettagli sui percorsi gratuiti in Assistant Store Manager ad Andria e in E-commerce and Sales Manager e per informazioni sulle modalità di selezione, si possono contattare i seguenti recapiti:

tel.3385681570 – 0883592225

Email: [email protected]

Si raccomanda la preiscrizione per partecipare subito alle selezioni su

www.itsacademypuma.it