«Plessi disaggregati dagli storici quartieri di appartenenza e accorpati a istituti distanti oltre un chilometro, un nuovo Istituto Comprensivo privo di una scuola media, con un numero di alunni ben al di sotto della soglia minima prescritta e probabilmente senza neppure gli spazi necessari ad accogliere nuovi iscritti. Con tutti i disagi che ne conseguono: logistici, organizzativi ed educativi per le famiglie, professionali per il corpo docenti». Le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Barchetta che rilancia il no al nuovo piano di dimensionamento scolastico e presenta una interpellanza urgente in consiglio comunale.

«La proposta di dimensionamento scolastico redatta dall’assessore all’istruzione Conversano e avallata dall’intera giunta comunale è semplicemente illogica. Nel piano, vengono interamente meno i criteri fondamentali di territorialità e continuità pedagogica. Pensate un po’: gli stessi criteri che, sempre secondo l’amministrazione Bruno, sarebbero stati assunti per organizzare la nuova rete scolastica – dice ancora Barchetta – La verità? L’unico principio adottato è quello numerico, quantitativo. Come se famiglie, studenti e docenti fossero numeri, e non persone. Svilita la continuità didattica, sminuiti i bisogni degli alunni, soprattutto degli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali in generale, per far fronte a veri e propri accorpamenti fittizi, che ad esempio non tengono conto dei naturali flussi di iscrizione tra diversi ordini di scuola. Cosa ancor più grave, risulta essere la totale mancanza di condivisione nell’elaborazione del piano, l’assenza di un percorso di partecipazione aperto a tutti i livelli».

«La sensazione è che l’amministrazione Bruno voglia tirare dritto per questa strada. Ci auguriamo possa rimanere solo un amaro presentimento – conclude Barchetta – Ora, non resta che utilizzare tutto il tempo ancora a nostra disposizione per contrastare questa linea. Personalmente, ho presentato una interpellanza, che verrà trattata nella seduta di Consiglio Comunale del prossimo giovedì 28 settembre. L’amministrazione ascolti le esigenze delle comunità scolastiche e faccia un passo indietro».