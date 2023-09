Una nuova pagina d’inclusione nella BAT grazie al protocollo d’intesa siglato a Trani tra l’associazione “Hi Nic” e l’azienda Mucci Giovanni dal 1894. L’accordo, denominato “Con dolcezza”, permetterà ad alcune persone fragili e inoccupate di svolgere percorsi di formazione al lavoro, mediante stage, all’interno della nota azienda andriese. Idea nata proprio dall’associazione “Hi Nic”, il cui presidente Nicola Basile spera di poter coinvolgere in futuro altre aziende private.

L’associazione “Hi Nic” è nata proprio con lo scopo sensibilizzare sul tema dell’inclusione, partendo dall’esperienza personale del suo presidente.

Il protocollo “Con dolcezza” è stato siglato alla presenza di diverse realtà dell’associazionismo, come i figuranti di San Nicola di Bari, Rotary Andria e l’Associazione Italiana Maestri Cattolici. Presente anche la consigliera regionale e delegata alla Cultura della Regione Puglia, Grazia Di Bari. Quanto al coinvolgimento dei privati, Mucci Giovanni dal 1894 – realtà leader nella produzione di confetti – chiama a raccolta anche le altre imprese per aderire all’iniziativa, per un messaggio sociale importante da non trascurare.

