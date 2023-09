Un malore alla guida ed il pronto intervento di sua moglie per evitare che altre auto venissero coinvolte. E’ morto il 74enne andriese alla guida di una vettura con a bordo anche la donna e che questa mattina percorreva la strada provinciale 2 in direzione Corato ma in territorio di Andria. La pronta reazione della donna ha evitato che l’auto diventasse pericolosa per le altre vetture anche se il mezzo, senza controllo, ha terminato la sua corsa ribaltandosi oltre le barriere di protezione e finendo contro un albero.

Diverse le ferite riportate dalla donna soccorsa dalle equipe sanitarie del 118 giunte rapidamente. Per lei solo cure sul posto ed uno stato di shock. Nel sinistro sarebbe stata coinvolta anche un’altra vettura. Nulla da fare, invece, per l’uomo alla guida. Sul posto necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Locale di Andria che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.