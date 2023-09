È la “Grande avventura” di Miki Di Corato, libro dello scrittore andriese fresco di pubblicazione, Etet edizione, giunto già alla sua prima ristampa. Un viaggio tra cuore e mente, così come lo definisce l’autore, una raccolta di pensieri, di incontri e di esperienze vissute nel corso della sua vita.

«Sono stati anni di grande avventura quelli trascorsi che mi hanno presentato ostacoli fisici e mentali che sono riuscito a superare solo grazie all’aiuto della mia famiglia e dei miei amici» – ha sottolineato l’autore.

Alle prime pagine del libro, infatti, non manca una dedica ai suoi genitori, agli amici, un riferimento particolare ad Al Pacino e a quello che definisce “il suo mentore”, Paolo Farina direttore del magazine “Odysseo”.

Un progetto che nasce dall’idea di lasciare un segno di sé. «Mettere su carta i miei pensieri è stata una forma di terapia e liberazione. Il libro, citando Umberto Eco, è l’unica cosa che non può essere digitalizzata, perché la sua copertina, il suo profumo è qualcosa che ci entra dentro ed è lì per restarci» – ha sottolineato Miki Di Corato.

Il titolo infatti, fa riferimento alle avventure trascorse nel corso della sua quotidianità racchiuse in racconti separati tra di loro ma tutti accumunati dal coraggio e dalla forza che ha guidato Miki nonostante le difficoltà. Una forza trasmessa anche dalla sua penna e dalla scrittura, strumento che ha utilizzato per interagire con il mondo e ribellarsi alle sfide della vita.

L’incontro con l’autore e la presentazione del suo lavoro avverrà il prossimo 28 settembre alle 19.30 nella sala convegni “Attimonelli”. E’ possibile acquistare il libro presso la libreria 2000 e Mondadori, parte del ricavato verrà devoluto A.R.M.R (Aiuti per la ricerca sulle malattie rare).

«La grande avventura non termina qui, non mi fermo. E’ solo un punto di partenza. Ora dico ai lettori di comprare il libro per aiutare la ricerca» – ha concluso Miki di Corato durante la trasmissione di Telesveva, Culturalmente.