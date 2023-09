La presentazione ufficiale della Fidelis Andria 2018 sarà domani, giovedì 21 settembre alle 19,30, ma con un cambio di location. Si svolgerà, infatti, allo Stadio Sant’Angelo dei Ricchi. La decisione in comune accordo tra la società e la Questura di Barletta Andria Trani dopo un proficuo e cordiale incontro tra il Presidente e l’Amministrator Unico della Fidelis, Giuseppe Di Benedetto e Pietro Lamorte, ed il Questore Roberto Pellicone.

La decisione di trasferire la sede della presentazione ufficiale a causa dell’alto numero di tifosi previsti per l’evento di domani sera. Per questa ragione si è preferito spostare di alcune centinaia di metri in un luogo sicuramente più adeguato ad accogliere i tanti tifosi previsti. Nel corso della riunione si è inoltre stabilito che Fidelis e Polizia di Stato effettueranno una serie di iniziative negli oratori andriesi come già immaginato dalla società biancazzurra.