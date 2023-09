«Per un amministratore comunale, verificare personalmente l’andamento dei lavori pubblici e dei cantieri aperti in città vuol dire avere una visione diretta delle questioni e delle sfide che la comunità sta affrontando. Lungo Via Giannotti, i lavori procedono con il rifacimento dei marciapiedi. Le sottostrutture sono state completate, ad eccezione della zona ribassata della piazza, dove si interverrà sulla fognatura nera con un intervento di manutenzione della tubazione esistente e di una riparazione localizzata». Lo scrive in una nota il presidente del consiglio comunale di Andria, Giovanni Vurchio.

«A breve si procederà alla posa in opera delle basole in pietra su tutta la via Giannotti e all’interramento delle vasche di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche sempre nella zona ribassata della piazza.

Trasparenza e partecipazione attiva sono fondamentali per una governance locale. Ringrazio gli uffici, l’assessorato competente e tutti coloro che lavorano per il bene della nostra Città».