Sarà giovedì sera alle 19,30 all’interno dell’Oratorio San Filippo Neri della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano al Presentazione Ufficiale della squadra e dello staff tecnico della Fidelis Andria stagione 2023/2024. La società ha voluto fortemente questo appuntamento per ripartire dalle fondamenta e cioè avvicinare il più possibile squadra, società e tifoseria.

«Sappiamo che ci saranno tanti tifosi ed il mio invito è rivolto soprattutto ai ragazzi più giovani ed alle famiglie – ha detto il Presidente Giuseppe Di Benedetto – la squadra deve ancora una volta toccare con mano l’attaccamento a questi colori che solo gli andriesi sanno dare».

«Ripartiamo da un oratorio ed in particolare un oratorio di periferia – ha spiegato Pietro Lamorte Amministratore Unico della Fidelis Andria – perché è un progetto che vogliamo proseguire nel tempo. Gli oratori sono spesso il fulcro dell’attività sportiva e di comunità dei quartieri e lo sono ancor di più in una città come Andria che è molto legata alle parrocchie. Ed allora per noi è una bella soddisfazione poter essere ospitati nella Parrocchia di San Giuseppe Artigiano ed un ringraziamento a Don Sergio Di Nanni che ha subito, con entusiasmo, aperto le porte dell’Oratorio. Sarà solo il primo degli appuntamenti che puntiamo a far diventare sistematici per le parrocchie e le scuole della città».

Nel corso della serata presentata dai giornalisti Damiana Sgaramella, Luca Guerra e Peppino Ernesto, ci sarà spazio per le emozioni e per la musica grazie a MISGA autore, tra le altre cose, anche dell’inno ufficiale della Fidelis. E poi diverse le sorprese per i tifosi biancazzurri.