Cittadini che ascoltano la storia dei cibi che hanno davanti direttamente dai loro produttori. Aziende locali che si incontrano e si scambiano esperienze. Un Comune, quello di Andria, che offre uno spazio per far sì che questi incontri siano possibili. Si può raccontare con queste immagini la seconda edizione del Farmer’s Market, il mercato contadino organizzato dal Food Policy Hub di Andria, che si è tenuto ieri, 15 settembre, nei pressi del centro “Dopo di noi” in villa comunale.

Un appuntamento nato con l’obiettivo di mettere in dialogo produttori agricoli locali, amministrazione e comunità per promuovere il cibo sano e sostenibile, buono per il corpo e per l’ambiente. “Una proposta innovativa che sorprende i cittadini, dai grandi ai piccini – afferma Giovanna Bruno, sindaca di Andria -. Un appuntamento che anima la villa comunale in maniera intelligente, con una sperimentazione improntata al green, al km0 e alla valorizzazione delle nostre produzioni. Un appuntamento utile ad avvicinare la cittadinanza ai valori e al progetto del Food Policy Hub”.

Ad incorniciare il tutto ci sono state letture, laboratori per grandi e piccini, musica e teatro, riuniti sotto il nome di “Corti di cibo, canti di strada”. Perche, si sa, dove c’è cibo c’è festa. “La villa comunale come palcoscenico a cielo aperto, come luogo di ritrovo in cui essere comunità ma, soprattutto, come momento per conoscere – afferma Daniela Di Bari, assessora alla bellezza -. Perchè il Food Policy Hub è soprattutto un percorso culturale che ci permette di conoscere il nostro territorio, i produttori, le tradizioni e le buone abitudini per vivere bene, non dimenticando di nutrire sia il corpo che lo spirito”.

Soddisfatti anche i produttori che diventano sempre più numerosi: a quelli della prima edizione se ne sono aggiunti di nuovi e molti altri sono quelli che hanno scoperto ieri l’iniziativa e hanno voglia di parteciparvi in futuro. “Stiamo lavorando per rendere il mercato contadino un un punto di riferimento, un’esperienza da ripetere – afferma Nicola Fattibene, manager del Food Policy Hub di Andria -. Con le prossime edizioni ci apriremo a nuovi produttori, che avranno la possibilità di farsi conoscere e promuovere un’agricoltura di qualità. Questi primi due appuntamenti ci hanno dimostrato che i produttori hanno voglia di fare rete e collaborare anche fuori dal mercato. Che il Food Hub sia scintilla di un processo virtuoso non può che renderci orgogliosi. Il nostro impegno sarà volto a facilitare questi processi”.

All’indomani di un’edizione molto partecipata, il Food Policy Hub si rimette al lavoro per i prossimi eventi, dando appuntamento alla cittadinanza a sabato 23 settembre presso il giardino di Legambiente.