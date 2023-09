Poste Italiane partecipa al World Cleanup Day 2023 del 16 settembre, chiamando a raccolta anche ad Andria i propri dipendenti che hanno aderito a “Faccio bene”, l’iniziativa che raccoglie molteplici attività di volontariato. World Clean up Day 2023 coinvolgerà milioni di volontari, governi e organizzazioni, in 197 paesi per affrontare la crisi globale dell’inquinamento da rifiuti mal gestiti o smaltiti illegalmente attraverso azioni di pulizia locale dei territori, per salvaguardare la salute dell’ambiente e sensibilizzare cittadinanza e istituzioni.

Ad Andria, l’azione di “Cleanup” interesserà tutto il tracciato della festa del Santo Patrono, San Riccardo. Alle ore 17 di sabato 16 settembre i volontari di Poste Italiane che hanno aderito all’iniziativa si ritroveranno direttamente presso il Monumento ai Caduti di Viale Martiri di Cefalonia per iniziare la raccolta dei rifiuti abbandonati provvedendo poi alla loro differenziazione, così da poter terminare la raccolta prima del tramonto. Verranno percorse le vie Martiri di Cefalonia, Corso Cavour, Via Porta Castello sino ad arrivare in Piazza Catuma.

L’iniziativa, in occasione dei 30 anni di attività di PostEurop, l’associazione degli operatori postali pubblici europei – global partner del World Cleanup Day 2023 – coinvolgerà insieme a Poste Italiane altri sedici operatori postali di tutta Europa che scenderanno in campo per pulire i rispettivi territori. Poste Italiane, oltre Andria, sarà presente anche a Ostia, Napoli e Mestre.