Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Andria -nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Compagnia di Andria finalizzati al contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio cittadino- procedevano al controllo di un bar sito in questo centro cittadino e gestito da cinquantenne andriese. Seguito approfondita perquisizione del locale commerciale, il personale operante rinveniva occultata all’interno di due bottiglie in vetro, precedentemente destinate a contenere succo di frutta, rispettivamente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo pari a gr 23, già confezionata in 27 dosi singole, e sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo lordo pari a gr.24, già confezionata in 13 dosi singole.

Al termine degli accertamenti, il prevenuto veniva dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e -su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani- veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il GIP ha poi convalidato l’arresto confermando l’applicazione -nei suoi confronti- degli arresti domiciliari.