“Noi non ci invitiamo il semplice gusto di mangiare e bere, ma per farlo insieme”.

Lo affermava Plutarco vari secoli fa. Nel frattempo sono cambiati i cibi e i modi di presentarli, ma non l’abitudine di sederci intorno ad una tavola per stare insieme, per condividere un’esperienza.

Dove c’è cibo, c’è festa.

Ed è per questo che accanto al “Farmer’s Market” del Food Policy Hub di Andria, il 15 settembre arriva “Corti di cibo, canti di strada”: ad animare il mercato contadino ci sarà una grande festa dal sapore antico, tradizionale, che piacerà a grandi e piccini.

Ce ne sarà per tutti i gusti:

– Dalle 18.00 alle 19.00, “Un minestrone di libri”: letture animate per bambini a cura di Giorgia Lapenna.

– Dalle 19.00 alle 20.00, “Un hotel per gli insetti”, il laboratorio di costruzione per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura di Stefania Cannone.

– Dalle 17.00 alle 23.00, l’associazione in&YOUNG curerà il laboratorio di orecchiette “Mani in pasta” e il laboratorio di ricamo e uncinetto “Arachənə”.

Dalle 21.00 alle 23.00 si prosegue con musica e teatro:

– “Afrodita, sull’amore e sull’appetito”, un reading con Nina Martorana (Compagnia Licia Lanera)

– “Gola, storia del Paese del cibo”, una performance teatrale con Agata Paradiso.

– “Suoni mediterranei”, una performance musicale con Michele Liso.

Venerdì 15 settembre il cibo non sarà solo occasione per incontrarsi ma diventa vero e proprio nutrimento culturale tra laboratori, spettacoli teatrali e musica.

“Corti di cibo, canti di strada” è un evento a cura del Food Policy Hub di Andria e rientra nella programmazione della festa patronale di Andria. Si terrà presso il centro “Dopo di noi” in villa comunale. L’ingresso è libero e gratuito.