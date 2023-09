Martedì 12 settembre, alle ore 18:30 presso Casa Accoglienza Santa Maria Goretti in via Quarti n. 11, avrà luogo ad Andria l’iniziativa Un Ponte di lingue rientrante nel progetto Mamma Lingua che si rivolge alle famiglie con bambini delle più numerose comunità straniere del nostro Paese promuovendo la consapevolezza dell’importanza della lettura condivisa in famiglia in lingua madre, della narrazione e della diversità linguistica, tramite la diffusione dei libri per bambini in età prescolare nelle lingue maggiormente parlate nel nostro Paese.

L’incontro è promosso dai soci Ibby della regione Puglia, in collaborazione con numerose realtà locali, e inserito nella settimana Mamma Lingua regionale. Una settimana per raccontare Ibby, i suoi ideali e i suoi valori attraverso uno dei progetti di cui è partner e che rappresenta appieno lo spirito di solidarietà e umanità che è alla base dell’associazione. Dal 10 al 17 settembre, la Puglia sarà animata in lungo e in largo da una serie di attività promosse da tutti i soci pugliesi che da tempo si riuniscono attorno a un tavolo di coordinamento territoriale per conoscersi, collaborare, creare reti e sinergie, crescere insieme nel nome e nel solco di Jella Lepman.

Ad Andria l’iniziativa prevede l’allestimento di una piccola ma significativa mostra dedicata a Jella Lepman, fondatrice di Ibby International, e letture in numerose lingue tra cui arabo, dari, urdu, rumeno, wolof, inglese, yoruba, francese, italiano e piripù una lingua inventata, fatta di suoni onomatopeici ed intuitivi, di cantilene che fanno divertire grandi e piccini. A quest’ultima sarà dedicato un laboratorio aperto a tutti i presenti. Il tutto si concluderà con un piccolo Teranga party, una festa multilingue ispirata ai principi di condivisione.

L’occasione è, come detto, la “Settimana Mamma Lingua” che si tradurrà in incontri, letture ad alta voce, presentazioni, flashmob letterari grazie alle sei valigie acquistate dalla Regione Puglia a beneficio delle biblioteche del Polo BiblioMuseale Regionale.

L’evento è organizzato in collaborazione da diverse realtà locali che, insieme, hanno promosso e organizzato l’iniziativa: Il Circolo dei Lettori di Andria, la Biblioteca Diocesana San Tommaso d’Aquino, Il presidio del Libro di Andria, Il Circolo LaAV, Nati per Leggere Andria, Migrantes Liberi, Casa Accoglienza Santa Maria Goretti, Ufficio Migrantes, con il patrocinio dell’AIB, della Regione Puglia e del Comune di Andria Assessorato al Futuro.