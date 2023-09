Definito il programma della Festa Patronale di Andria che si svolgerà in città dal 16 al 18 settembre. Un tabellone al quale si è giunti in ritardo, come ammesso dalla stessa sindaca Giovanna Bruno in conferenza stampa a Palazzo di Città questa mattina, e non senza qualche polemica. Ma ora ci siamo, gli andriesi vivranno la festa dei Santi Patroni tra riti religiosi, fiera commerciale in corso Cavour, luminarie, luna park in zona via Martiri di Belfiore ed altre iniziative come lo spettacolo di acqua e luci delle fontane danzanti, la parata circense, la banda musicale per le vie del centro e la novità dell’animazione artistica nella mattinata del mercato settimanale del lunedì.

Tra i temi caldi, il nome dell’artista dell’ultima serata della festa: alla fine sarà Roy Paci l’ospite che animerà il lunedì sera in piazza Catuma, accompagnato dalla band “Aretuska”.

Una festa di comunità, di condivisione, ha ribadito il primo cittadino andriese, secondo cui la festa dei Santi Patroni deve tornare ad essere patrimonio della città.

