Sono 763 le prescrizioni dei 24 pareri che fanno parte della Conferenza di Servizi chiusa dalla Regione Puglia negli scorsi giorni sul nuovo ospedale di Andria. Accolte anche le osservazioni da parte dell’ASSET su cui il progetto dovrà adeguarsi nella fase successiva. Un punto probabilmente di svolta sulla realizzazione della nuova ed importante struttura sanitaria del territorio del nord barese quella arrivata in Commissione Sanità dopo l’approvazione della Determinazione Dirigenziale regionale n. 158 del 10 agosto 2023.

Novità di grande rilievo l’individuazione del percorso più rapido già definito dalla Regione Puglia e dal Ministero per arrivare alla conclusione del lungo iter partito formalmente ormai nel 2018. In questa determina ci sono, tra le altre cose, dei punti essenziali per il proseguo dell’iter progettuale: intanto viene chiarito che il progetto già redatto e realizzato dall’ASL BT non sarà rifatto ma solo adeguato alle prescrizioni. Quindi non bisognerà ricominciare tutto da zero. In più ora Regione e Comune di Andria avranno rapidamente la possibilità di procedere alla sottoscrizioni dell’Accordo di Programma con la conseguenza che il Consiglio Comunale dovrà approvare la variante urbanistica che consentirà l’inizio delle procedure di esproprio. Un passaggio questo assolutamente non banale che prevede, tra le altre cose, oltre ai 138 milioni già stanziati per l’opera anche le eventuali somme aggiuntive pescate da un fondo cosiddetto ex articolo 20 sull’edilizia sanitaria.