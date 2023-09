Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’associazione Forza Andria:

«Una festa patronale piena di aspettative e gli andriesi restano ancora una volta delusi. Quanto accaduto in questi giorni per la festa dei santi patroni della città di Andria è surreale. Cantanti annunciati e dopo poche ore annullati. Illuminarie inesistenti, un programma della festa non ancora comunicato con gli andriesi disaffezionati alla propria città e pronti al weekend fuori porta o a riempire le città limitrofe. Al ripetuto leit motiv delle risicate risorse economiche delle casse comunali, ci preme far emergere l’inesistente capacità organizzativa da parte dell’Amministrazione comunale che lascia i cittadini attoniti e anche gli addetti ai lavori in totale confusione. Una situazione davvero complessa quella che interessa l’Assessore alla Bellezza del Comune di Andria senza una visione, una programmazione, ma pronta ad affidarsi a soluzioni dettate dall’improvvisazione dell’ultimo minuto o dal salvataggio del Sindaco costretta ad intervenire con soluzioni tampone. Un cartellone di appuntamenti estivi di fatto inesistente e per alcuni spettacoli, ove miracolosamente le risorse si sono trovate, si è palesata un’organizzazione pessima, previlegiando ai cittadini comuni i compagni o gli amici degli amici degli sponsor. Per quanto riguarda gli sponsor privati, che negli ultimi tempi sostengono gli eventi del Comune di Andria, siamo in presenza di una pratica alquanto discutibile, che necessita di un serio approfondimento al riguardo. Andria non merita tutto questo, Andria merita rispetto».