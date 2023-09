Un viaggio nel magico mondo del circo, tra domatori, acrobati e clown, in compagnia di ragazzi “speciali”. Chiusura col botto al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. La 27esima edizione della kermesse teatrale ha chiuso ufficialmente la sua programmazione, almeno nella parte riguardante gli spettacoli. Lo ha fatto, ieri sera, con un evento gratuito di arte circense, portato in scena al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti. Si tratta di “Et Voilà – Il Circo delle Emozioni”, a cura dall’ASP 2 di Teramo, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

Sul palco i ragazzi diversamente abili e lo staff di “Rurabilandia”, la fattoria sociale abruzzese dedicata all’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità. Sono stati loro i protagonisti di uno spettacolo colorato ed emozionante, vestendo i panni di improbabili circensi, alle prese con numeri da circo sorprendenti ed esilaranti.

Uno spettacolo realizzato nel 2019, e andato in scena per la prima volta fuori dalla Regione Abruzzo, per portare, assieme alla sua carovana di artisti speciali, un messaggio nel segno dell’inclusione.