Sarà il 18esimo confronto tra Andria e Nardò quello di domenica 10 settembre allo Stadio “Degli Ulivi”. Nella città federiciana i neretini hanno vinto 3 volte mentre i padroni di casa hanno conquistato 11 successi. Tre sono anche i pareggi tra le altre cose due di questi negli ultimi anni intermezzati dal successo ospite nel 2019. Il primo precedente è un pirotecnico 3 a 2 ad ottobre del 1962 poi tanti incontri sino agli anni ’80 ed un lungo stop sino ai giorni recenti ed alla Fidelis Andria 2018 intervallato dall’unico incrocio tra i professionisti nel 2002 nell’allora C2. Nella storia sono tre i confronti tra le due squadre non disputati al “Degli Ulivi” ma in tre stadi vicini come Barletta, Ruvo e Giovinazzo. Rubrica in collaborazione con Museo Storico Fidelis Andria.

I precedenti nel dettaglio

SERIE D 28-10-1962 Andria-Nardo’ 3-2 3’My (N), 48’Piazzolla (A), 61’Lestingi (A), 66’Piazzolla (A), 70’Spagnolo (N).

SERIE D 12-04-1964 Andria-Nardo’ 3-1 5’Faraone rig. (A), 37’autorete di Lastella (N), 58’Basso (A), 87’More’ rig. (A).

SERIE D 22-11-1964 Andria-Nardo’ 0-2 9’Chiriatti, 72’Basso.

SERIE D 21-12-1964 Andria-Nardo’ 1-0 5’Monterisi.

SERIE D 03-03-1971 Andria-Nardo’ 2-0 55’Di Cillo, 73’Passoni. (Gara giocata sul neutro di Giovinazzo).

SERIE D 14-11-1971 Andria-Nardo’ 2-1 3’Esposito (N), 5’Izzo (A), 18’Passoni rig. (Gara giocata sul neutro di Ruvo di Puglia).

SERIE D 07-04-1974 Andria-Nardo’ 0-1 78’Durante.

SERIE D 12-01-1975 Andria-Nardo’ 1-0 50’Franciois

SERIE D 04-01-1976 Andria-Nardo’ 2-1 17’Ettori (N), 72’Franciois (A), 90’Di Toma (A) (Gara giocata sul neutro di Barletta).

SERIE D 22-05-1977 Andria-Nardo’ 2-0 3’Lerro, 25’D’arpa.

SERIE D 27-11-1977 Andria-Nardo’ 2-0 21′ e 36’Tunzi.

SERIE D 09-05-1982 F.Andria-Nardo’ 0-0

SERIE D 26-09-1982 F.Andria-Nardo’ 1-0 75’Bellino.

SERIE C2 24-02-2002 F.Andria-Nardo’ 3-1 38’P.Soares (FA), 39’Vives (N), 57’P.Soares (FA), 64’La Cava.

SERIE D 23-09-2018 F.Andria-Nardo’ 1-1 9’Iannini (FA), 81’Versienti (N).

SERIE D 03-11-2019 F.Andria-Nardo’ 0-1 66’Camara

SERIE D 17-01-2021 F.Andria-Nardo’ 0-0