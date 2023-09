Saranno Enzo Avitabile e i Bottari di Portico ad animare il tradizionale concerto ad Andria per i festeggiamenti dei Santi Patroni della città. Una scelta che segue l’idea della musica della tradizione e che, soprattutto, mette fine alle solite voci che si sono susseguite nel corso dei mesi sul cantante di “punta” scelto per la festività. Si tratta, tra le altre cose, di un ritorno ad Andria visto che è già stato in città nel 2019 sempre per l’evento nella festività dei Santi Patroni. Il concerto si svolgerà lunedì 18 settembre. Da stabilire il luogo che potrebbe esser comunque Piazza Vittorio Emanuele II (già Largo Catuma).

Nato e cresciuto a Napoli nel quartiere di Piscinola – Marianella, ha studiato sassofono e ha incominciato a esibirsi in pubblico all’età di sette anni. Negli anni 1976-1977 collabora con Pino Daniele all’album Terra mia; al 1979-1980 risale la collaborazione con Edoardo Bennato, per gli album del 1980 Uffà! Uffà! e Sono solo canzonette. Ha scritto oltre 300 opere per quartetti, orchestre da camera e orchestre sinfoniche, è autore delle musiche per orchestra sinfonica e coro dell’opera Il Vangelo di Pippo Del Bono.

Le collaborazioni si perdono tra cantanti di grande importanza come Francesco De Gregori, Renato Zero, Giorgia, Francesco Guccini, Franco Battiato, David Crosby, Bob Geldof.

Il 27 marzo 2017 vince due premi David di Donatello per la colonna sonora del film Indivisibili di Edoardo De Angelis: Miglior musicista e Migliore canzone originale (Abbi pietà di noi). Il 1º luglio 2017 vince anche ai Nastri d’argento successo ripetuto nel 2019.

Al Festival di Sanremo 2018 in coppia con Peppe Servillo nella categoria Campioni con la canzone Il coraggio di ogni giorno, si classifica dodicesimo.