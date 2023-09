In una nota della Provincia Barletta Andria Trani, il Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici ordina la rimozione della rotatoria provvisoria e la chiusura dell’accesso diretto a Borgo Montegrosso della S.P. 2. L’ordinanza è motivata dalla necessità di ottemperare, nei termini fissati, alla rendicontazione della spesa ammessa a finanziamento.

«L’ordinanza – commenta Pina Marmo, ex assessore comunale ad Andria – di fatto isola Montegrosso, i suoi abitanti comprese le attività produttive agricole, commerciali e ricettive. A denunciare i disagi che potrebbe derivare dalla chiusura dell’accesso alla ridente frazione, sono proprio i residenti. Mi chiedo qual è la soluzione alternativa per raggiungere il borgo? Eventualmente sono state concordate con l’amministrazione Comunale di Andria e con i residenti di Montegrosso? Come saranno tutelate le attività lì ubicate sia per permettere la frequentazione della clientela sia per l’approvvigionamento delle materie prime? È bene che le risposte giungano prima della chiusura dell’accesso a Montegrosso, sperando che non si debba ricorrere a percorsi accidentati tra complanari disastrate e strette e polverose strade interpoderali come, purtroppo, già successo tempo addietro».