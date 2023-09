Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dei consiglieri provinciali Lorenzo Marchio Rossi,

Emanuele Sgarra, Gianni Vilella e Gianluca Grumo in merito alla chiusura dello svincolo per Montegrosso della provinciale 2, Andria-Canosa di Puglia:

«Ci sono degli impegni che abbiamo assunto direttamente come consiglieri provinciali unitamente all’amministrazione comunale e alla Regione, ente quest’ultimo che sta provando ad affiancarci in questo percorso per evitare la chiusura dello svincolo per Montegrosso.

Eravamo consapevoli fin da subito della difficoltà legata ad un progetto datato che prevedeva l’eliminazione dell’accesso al borgo di Montegrosso. Rispetto alla chiusura dello svincolo ci siamo sempre opposti mettendo in essere tutte le azioni per scongiurare questo pericolo.

Continueremo a batterci perché ciò non avvenga in quanto il borgo, oltre alla sua autenticità, è di accesso al Parco Nazionale dell’Alta Murgia e, alla vita di Montegrosso, è legata tutta una attività produttiva per il territorio che non puo essere in alcun modo sminuita.

Il nostro lavoro di consiglieri provinciali sarà finalizzato a tutelare in tutte le forme la vivibilità del borgo e dei suoi residenti e la sua storia. Ci aspettiamo che la Provincia e la Regione mantengano gli impegni assunti individuando la risoluzione del problema reperendo altri finanziamenti o con variazioni progettuali opportune a garantire la piena fruibilità del borgo stesso.

Nella ribadire il nostro impegno ci teniamo a sottolineare che in qualità di cittadini e di consiglieri provinciali siamo in prima linea per ottenere questo risultato.

Intanto è stato convocato per martedì 12 settembre un incontro presso la Prefettura di Barletta al quale parteciperanno i rappresentanti regionali, della sesta provincia e del Comune».