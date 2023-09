Tra giochi interattivi, libri, laboratori ed esperimenti che scavano nel comportamento umano. È il manifesto del mercoledì del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Il programma della kermesse si apre all’Officina San Domenico con “L’universo in Gioco” dell’andriese Giannandrea Inchingolo, sotto forma di doppio appuntamento, mattina pomeriggio: laboratorio per bambini ed open lab. Si tratta di un progetto educativo che vuole stimolare e diffondere l’utilizzo di creazioni ludiche e giochi da tavolo scientifici come strumenti educativi, utili a sviluppare conoscenze e competenze, come ha spiegato lo stesso autore nel corso di “Castel dei Talk”, la rubrica condotta da Francesco Donato, in onda su Telesveva alle ore 15.

Sarà invece il Museo Diocesano ad ospitare, alle 19.30, la presentazione di “In Volo” della giornalista e scrittrice Annalisa Lullo. Seconda tappa di un progetto letterario che affronta la poetica del volo, dopo il suo primo libro dal titolo “Da Bruco a Farfalla”. Parte del ricavato dei libri è a sostegno della Fondazione del Pesciolino Rosso che si occupa di percorsi per i giovani e per la genitorialità.

Sempre nel pomeriggio, spazio al teatro delle sperimentazioni con “The Oh Fuck Moment”, spettacolo dello scrittore e attore britannico Chris Thorpe, con la regia di Nicoletta Robello e la produzione di Regia Accademia.

Si tratta di una sorta di gioco interattivo per 25 spettatori che, riuniti intorno ad un tavolo per un caffè da una coppia di addetti alle “risorse umane”, partecipano ad un incontro particolare e intimo nel corso del quale scopriranno un nuovo modo di considerare gli errori. Appuntamento alle ore 19 (con replica alle 21.30), negli spazi dell’Officina San Domenico.