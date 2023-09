In occasione del nuovo anno scolastico 2023/2024 il Vescovo di Andria-Canosa-Minervino, Mons. Luigi Mansi, ha inviato un messaggio di augurale agli operatori del mondo della scuola: dirigenti, docenti, ausiliari e studenti di ogni età, ordine e grado.

«Carissimi amici del mondo della scuola: Dirigenti, docenti, alunni, personale ausiliario, mentre si apre un nuovo anno scolastico, desidero far giungere a tutti voi il mio cordiale e beneaugurante saluto.

Innanzitutto a voi, ragazzi e giovani, il mio pensiero di augurio e la mia benedizione vi accompagnano mentre, dopo il riposo estivo, ricominciate il vostro cammino di formazione, accompagnati dai vostri insegnanti. Vi auguro che ogni giorno di scuola sia sempre un passo in avanti nella formazione di voi stessi verso la vita e le scelte importanti che sarete chiamati a fare in ogni campo: nella formazione culturale innanzitutto, ma anche nella formazione delle vostre persone in senso pieno. Se ci pensate, nella scuola e nelle attività connesse voi trascorrete il maggior tempo delle vostre giornate. Dunque, fate in modo che sia un tempo davvero prezioso, mai sciupato, ma sempre vissuto con uno sguardo al futuro, ricco di serena fiducia e di speranza operosa, nella consapevolezza che mettendo a frutto le vostre capacità, diventerete certamente capaci di costruire una società sempre migliore e più bella di questa che noi adulti vi abbiamo consegnato.

Anche a voi, carissimi docenti, a cominciare dai Dirigenti, una parola di augurio per il vostro lavoro così importante, così delicato e prezioso per la nostra società. Avete davanti a voi e nelle vostre mani il suo futuro, siatene orgogliosamente fieri e generosi costruttori, dando alla scuola il meglio delle vostre energie, delle vostre competenze e, se permettete, del vostro cuore. Facendo in modo che anche i momenti più difficili e critici si risolvano sempre in processi di vita e di costruzione di un futuro buono per tutti.

A tutti coloro poi che, a vario titolo, collaborano con il mondo della scuola, un cordiale augurio di un buon anno, ricco di tante soddisfazioni per voi e le vostre famiglie.

A tutti il mio più cordiale Buon Anno scolastico!».