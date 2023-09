«È stato individuato dagli agenti della Polizia Locale l’autore della combustione illecita di rifiuti vegetali che la settimana scorsa generò il vasto incendio nei pressi della Masseria San Vittore». Lo scrive in una nota sui social l’assessore Pasquale Colasuonno.

«La masseria ospita il progetto “senza sbarre” dove detenuti possono scontare parte della loro pena riabilitandosi al lavoro. Solo il pronto intervento degli ospiti della comunità e il solerte sopraggiungere dei vigili del fuoco, quel giorno, ha fatto sì che il fuoco non insidiasse seriamente la struttura. Tuttavia sono comunque andati distrutti alberi di ulivo ed ettari di murgia. Adesso il responsabile dovrà pagare per i danni procurati.

Lo ripetiamo da tempo e in tutti i modi: appiccare un rogo illegale è un’azione scellerata, perché il fuoco una volta partito non lo controlli più e distrugge paesaggi, case, alle volte persone. Per questo è un rischio che non vale la pena correre, mai».