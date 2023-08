Da una a tre corse giornaliere da e per Castel del Monte dalla città di Andria. A comunicarlo è stato l’Assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno dopo una interlocuzione tra Comune, Regione Puglia ed aziende del Trasporto Locale. «Un’implementazione necessaria, di cui si è sempre parlato in città, e che adesso è realtà – spiega Colasuonno – È possibile ora recarsi al Maniero Federiciano con un autobus di linea partendo da Largo Ceruti non solo una volta al giorno, come è stato finora, con un’unica corsa alle 08:30, ma in diversi momenti della giornata».

«Andria e il suo monumento più bello sono cosi più vicini, soprattutto a beneficio dei turisti che sempre di più intendono raggiungere il Castello con mezzi pubblici e che magari, pur non pernottando da noi, trovano comunque nella città di Andria il punto di partenza ideale. Le nuove corse non sono ancora permanenti, ma istituite in via sperimentale, ovviamente però l’obiettivo è di trasformarle in un servizio stabile. Dopo questo primo bel risultato, continueremo a lavorare in questa direzione».

Ecco i nuovi orari.

ANDATA: ore 09:00, ore 10:00 e ore 14:00.

PERCORSO: terminal bus via Ceruti, ospedale, via Verdi, via Puccini, via Togliatti, via Castel del Monte, Castel del Monte.

RITORNO: ore 14:30, ore 16:30, ore 19:30.