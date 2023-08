Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi a Minervino Murge, in direzione Montegrosso. Le fiamme hanno lambito la pineta, zona in passato già interessata da altri incendi. Secondo quanto si apprende le fiamme avrebbero divorato oltre 50 ettari di vegetazione, bilancio che rischia di aggravarsi poiché l’incendio non è ancora domato, alimentato dal vento. La situazione è monitorata dall’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Regione Puglia. Al lavoro sul posto i vigili del fuoco, forestali, operatori dell’Arif e i volontari di Protezione civile. Per domare le fiamme è stato richiesto anche il supporto di un canadair.