A tradirlo è stata l’agitazione che lo ha colto appena ha incrociato i carabinieri mentre camminava per le strade del centro storico di Andria. I militari lo hanno bloccato, perquisito e arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette è finito un ragazzo di 20 anni che in una vecchia casa del centro aveva realizzato una serra per la coltivazione di marijuana con tre ventilatori, un filtro e una ventola di aspirazione, una lampada alogena, una cabina per l’essiccazione, 19 vasi in plastica, fertilizzante per piante e un gruppo elettrogeno per l’alimentazione della serra.

Nell’abitazione sono state trovate 364 dosi di marijuana pronte per essere vendute, per oltre 500 grammi. Inoltre i carabinieri hanno ritrovato altri 212 grammi della stessa sostanza stupefacente in una busta. Il 20enne è agli arresti domiciliari. La droga e gli apparecchi usati per la serra, invece, sono stati sequestrati.