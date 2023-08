Francesco Farina lo ha spiegato senza mezze misure dopo il 9-1 nell’allenamento congiunto contro l’Unione Calcio Bisceglie. Per definire completo l’organico della sua Fidelis Andria servono altri due innesti over. Da sommare a Pollidori, Donida, Giambuzzi e Telera nel reparto difensivo, Feola e Bottalico a centrocampo, Strambelli, Quitadamo, Martinez, Scaringella e Burzio in attacco. Intanto dal test contro il team di Angelo Monopoli, avversario di Eccellenza, Farina ha incassato indicazioni che fanno la somma con le 10 reti di domenica scorsa contro il Città di Trani.

Scandagliando l’organico biancoazzurro, si capisce come Farina si aspetti un centrocampista e soprattutto un centravanti di categoria da affiancare a Scaringella. Atteggiamento aggressivo e versatilità tattica sono intanto due dei pilastri sui quali si fonda la nuova Fidelis. Contro l’Unione, test in cui erano out Pollidori e Burzio, si è vista anche una novità nel modulo di gioco.

Il tempo di attesa in vista dell’esordio ufficiale intanto è quasi finito: il campionato avrà il via il 10 settembre ma domenica sera al Degli Ulivi sarà tempo di fare sul serio per la Coppa Italia di categoria con il turno preliminare della competizione. Arriva il Gravina. Fischio d’inizio alle 20.

