«Vorrei ringraziare pubblicamente i ragazzi di Legambiente Andria per aver ripristinato, di loro spontanea volontà, il connettore della pompa pubblica per biciclette in piazza Umberto I». Inizia così un post facebook dell’assessore alla mobilità Pasquale Colasuonno che ripercorre una vicenda triste ma allo stesso tempo foriera di opportunità.

«Ricorderete che quella pompa, che fa parte della colonna multifunzionale per la riparazione delle biciclette, era stata vandalizzata da qualche idiota pochi giorni dopo esser stata inaugurata. Fu di quelle cose che ci fecero cadere le braccia: un bene pubblico appena installato e immediatamente razziato».

«Oggi il bel gesto di risposta dei ragazzi di Legambiente, a quello becero di chi rovinò la pompa, è di quelli che ridanno fiato. Perché ci dice che si può fare gruppo fra giovani andando in giro a distruggere cose, a mò di baby gang, ma anche fare gruppo fra giovani facendo associazionismo e andando in giro a riparare le cose. La realtà non è mai tutta bianche o tutta nera. Basta scegliere, faticosamente, ogni giorno, da che parte stare. Dalla parte di chi distrugge o di chi costruisce».