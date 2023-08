Il legame tra la famiglia Fuzio e la Fidelis Andria resta indissolubile. Torna in campo Franco Fuzio con il ruolo di Direttore Generale della società biancazzurra presieduta da Giuseppe Di Benedetto e con Amministratore Unico Pietro Lamorte. Si continua, dunque, nell’opera di completamento dell’organigramma per la stagione 2023/2024 con una rilevante novità come quella dell’ex Presidente della storica Fidelis.

Non ha certamente bisogno di presentazioni Franco Fuzio che metterà a disposizione con grande entusiasmo la sua grande esperienza nel mondo del calcio per questa nuova avventura in biancazzurro.